Зеленский встретился с представителем Вселенского патриарха: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителем Вселенского патриарха Варфоломея, митрополитом Халкидонским Эммануилом. Стороны, в частности, обсудили возвращение депортированных в Россию детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.
По словам Зеленского, визит в Украину митрополита Эммануила является очень важным сигналом поддержки со стороны Вселенского патриархата.
"Сегодня во время разговора мы уделили внимание духовной независимости нашей страны. Обсудили украинскую формулу мира, а также вопрос возвращения незаконно депортированных из Украины детей", - написал президент.
В свою очередь, митрополит в ходе переговоров заверил, что Украина может быть уверена в поддержке Вселенского патриархата.
Напомним, митрополит Халкидонский Эммануил сегодня, 10 августа, прибыл в Киев с официальным визитом. По его словами, цель такой поездки - показать неизменную поддержку героическому народу Украины со стороны Церкви.
Посетить Украину представитель Вселенского патриарха решил после соответствующего приглашения Зеленского.
Стоит заметить, что 8 июля президент Украины Владимир Зеленский провел в Турции встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем. Тогда стороны обсуждали формулу мира.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.