Зеленський зустрівся з послом ЄС в Україні: отримав звіт Єврокомісії
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послом Європейського союзу в Україні Катариною Матерновою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
Зеленський нагадав, що сьогодні, 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Це рішення представили у Брюсселі та передали затверджений звіт до України.
"І я радий зустрітися з послом Євросоюзу в Україні Катаріною Матерновою та отримати цей звіт. Працюємо разом задля подальшого успіху України та всієї Європи", - написав президент.
Звіт Єврокомісії
Нагадаємо, Єврокомісія 8 листопада оприлюднила звіт про прогрес України на шляху до Євросоюзу. У ньому міститься рекомендація розпочати вступні переговори.
Для відкриття таких переговорів потрібна згода всіх лідерів країн ЄС. Вони розглянуть це питання вже 14 грудня на саміті.
Водночас Зеленський сьогодні, 8 листопада, підписав указ, в якому міститься доручення владі забезпечити готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.
Більш детально про вступні переговори можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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