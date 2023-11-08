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Зеленський зустрівся з послом ЄС в Україні: отримав звіт Єврокомісії

Київ, Середа 08 листопада 2023 18:52
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Зеленський зустрівся з послом ЄС в Україні: отримав звіт Єврокомісії Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послом Європейського союзу в Україні Катариною Матерновою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

Зеленський нагадав, що сьогодні, 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Це рішення представили у Брюсселі та передали затверджений звіт до України.

"І я радий зустрітися з послом Євросоюзу в Україні Катаріною Матерновою та отримати цей звіт. Працюємо разом задля подальшого успіху України та всієї Європи", - написав президент.

Звіт Єврокомісії

Нагадаємо, Єврокомісія 8 листопада оприлюднила звіт про прогрес України на шляху до Євросоюзу. У ньому міститься рекомендація розпочати вступні переговори.

Для відкриття таких переговорів потрібна згода всіх лідерів країн ЄС. Вони розглянуть це питання вже 14 грудня на саміті.

Водночас Зеленський сьогодні, 8 листопада, підписав указ, в якому міститься доручення владі забезпечити готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Більш детально про вступні переговори можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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