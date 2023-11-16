Зеленський зустрівся з новим главою МЗС Британії: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном, який свій перший іноземний робочий візит на цій посаді здійснив до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Глава держави подякував британській стороні за підтримку України, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію РФ.

"Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії", - сказав Зеленський.

Президент високо оцінив оборонну співпрацю з Британією, що "дозволяє ЗСУ ефективно захищатися від нападу агресора, зокрема завдяки далекобійній зброї".

Як наголосив Зеленський, ще одним важливим пріоритетом напередодні зимового періоду є посилення системи ППО ЗСУ для захисту громадян та критичної інфраструктури від обстрілу російських окупантів.

Що ще обговорили

Під час бесіди сторони обговорили ситуацію з безпекою у Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору". Її, зокрема, підтримує Лондон у вигляді фінансування маршруту та зусиль щодо впровадження страхування суден, що проходять.

"Співрозмовники скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування Української формули миру та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України", - розповіли в Офіс президента.

Також обговорили питання євроатлантичної інтеграції України та просування до членства в НАТО.

Перестановки в уряді Британії

Нагадаємо, 13 листопада в уряді Великої Британії відбулися перестановки, і прем'єр-міністр Ріші Сунак оновив склад Кабміну.