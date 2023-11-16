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Зеленский встретился с новым главой МИД Британии: что обсудили

Четверг 16 ноября 2023 09:53
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Зеленский встретился с новым главой МИД Британии: что обсудили Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Британии Девид Камерон (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Камероном, который свой первый иностранный рабочий визит в этой должности нанес в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Глава государства поблагодарил британскую сторону за поддержку Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию РФ.

"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации в поле боя в Украине. Мы благодарны за твердую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании", – сказал Зеленский.

Президент высоко оценил оборонное сотрудничество с Британией, что "позволяет ВСУ эффективно защищаться от нападения агрессора, в частности благодаря дальнобойному оружию".

Как подчеркнул Зеленский, еще одним важным приоритетом в преддверии зимнего периода является усиление системы ПВО ВСУ для защиты граждан и критической инфраструктуры от обстрелов российских оккупантов.

Что еще обсудили

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора". Ее, в частности, поддерживает Лондон в виде финансирования маршрута и усилий по внедрению страхования проходящих судов.

"Собеседники скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения Украинской формулы мира и наработки гарантий безопасности в развитие принятой "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины", - рассказали в Офис президента.

Также обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины и продвижение к членству в НАТО.

Перестановки в правительстве Британии

Напомним, 13 ноября в правительстве Великобритании произошли перестановки, и премьер-министр Риши Сунак обновил состав Кабмина.

  • Так, бывший глава британского правительства Дэвид Камерон стал новым министром иностранных дел.
  • Новым главой МВД был назначен Джеймс Клеверли, ранее возглавлявший МИД.
  • Недавно оказавшаяся в центре скандала Суэлла Браверман была уволена с должности главы МВД.
  • Назначенный министром финансов еще во время премьерства Лиз Трасс Джереми Хант, сохранил свой пост.

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