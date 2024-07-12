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Зеленський зустрівся за Макроном під час саміту НАТО: що обговорювали

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 09:41
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Зеленський зустрівся за Макроном під час саміту НАТО: що обговорювали Фото: Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Президент України зустрівся з президентом Франції на полях саміту НАТО, який проходив у Вашингтоні 9-11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Telegram.

"Обговорили виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання наших військових", - написав Зеленський.

Він подякував Макрону та французькому народу "за принципову й неослабну підтримку".

Саміт НАТО

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час саміту НАТО у Вашингтоні зустрівся із низкою лідерів країн-членів альянсу. Зокрема, він говорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та прем'єром Британії Кіром Стармером.

Крім того, Зеленський провів зустріч із представниками оборонних компаній США.

Саміт НАТО схвалив підсумкову декларацію без запрошення України до вступу. У комюніке повторюється формула про те, що запрошення до вступу може бути направлене Україні лише коли "члени Альянсу погодяться та умови будуть виконані".

Але в тексті є фраза про "незворотність" членства України в НАТО.

Під час саміту було оголошено про передачу Україні додаткових систем Patriot, а також про те, що літаки F-16 уже прямують до України.

Крім того, було погоджено базову військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро на рік.

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