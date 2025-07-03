Зеленський зустрівся з королем Данії: обговорили співпрацю в обороні й не тільки

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком X, щоб подякувати за підтримку України та обговорити співпрацю у військовій медицині, обороні та реабілітації ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Дякую Данії й данському народові за підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії, військову та гуманітарну допомогу, розвиток спільного оборонного виробництва та інвестиції в український ОПК", - зазначив він.

Водночас Зеленський розповів, що під час аудієнції в Короля Данії Фредеріка X вони обговорили патронат над постраждалими регіонами, співпрацю у військовій медицині та проєкти підтримки ветеранів.

"Запросив данські компанії долучатися до спільних проєктів із протезування та реабілітації. Цінуємо лідерство данського уряду в коаліції бойової авіації. Розраховуємо на сильні рішення з відкриття переговорних кластерів під час данського головування в Раді ЄС", - підсумував він.