Зеленський зустрівся з керівництвом Європейського інвестиційного банку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 листопада, провів зустріч з президентом та віце-президентом Європейського інвестиційного банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.
Президент України подякував президенту ЄІБ Вернеру Хойєру та віце-президенту ЄІБ Терезі Червінській за візит в Україну та рішення відкрити представництво банку в Києві.
"Передусім це важливий сигнал для наших людей, що ви вірите в Україну, у розвиток нашої держави. Також це має велике значення і для українського бізнесу", - додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що Європейський інвестиційний банк вирішив відкрити свій офіс у Києві.
На відкриття приїхали президент та віце-президент ЄІБ.
Варто зауважити, що Європейський інвестиційний банк, зокрема, займається в Україні інфраструктурними проектами. Планується, що банк продовжить допомогу нашій країні у питанні відновлення від наслідків війни з Росією.
2 листопада стало відомо, що Європейський інвестиційний банк виділить Україні 450 млн євро на відновлення.
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