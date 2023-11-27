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Зеленський зустрівся з керівництвом Європейського інвестиційного банку

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 листопада, провів зустріч з президентом та віце-президентом Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Президент України подякував президенту ЄІБ Вернеру Хойєру та віце-президенту ЄІБ Терезі Червінській за візит в Україну та рішення відкрити представництво банку в Києві.

"Передусім це важливий сигнал для наших людей, що ви вірите в Україну, у розвиток нашої держави. Також це має велике значення і для українського бізнесу", - додав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що Європейський інвестиційний банк вирішив відкрити свій офіс у Києві.

На відкриття приїхали президент та віце-президент ЄІБ.

Варто зауважити, що Європейський інвестиційний банк, зокрема, займається в Україні інфраструктурними проектами. Планується, що банк продовжить допомогу нашій країні у питанні відновлення від наслідків війни з Росією.

2 листопада стало відомо, що Європейський інвестиційний банк виділить Україні 450 млн євро на відновлення.

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Володимир ЗеленськийЄвропейський Інвестиційний Банк