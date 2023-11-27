Зеленський зустрівся з керівництвом Європейського інвестиційного банку

Президент України подякував президенту ЄІБ Вернеру Хойєру та віце-президенту ЄІБ Терезі Червінській за візит в Україну та рішення відкрити представництво банку в Києві.

"Передусім це важливий сигнал для наших людей, що ви вірите в Україну, у розвиток нашої держави. Також це має велике значення і для українського бізнесу", - додав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що Європейський інвестиційний банк вирішив відкрити свій офіс у Києві.

На відкриття приїхали президент та віце-президент ЄІБ.

Варто зауважити, що Європейський інвестиційний банк, зокрема, займається в Україні інфраструктурними проектами. Планується, що банк продовжить допомогу нашій країні у питанні відновлення від наслідків війни з Росією.

2 листопада стало відомо, що Європейський інвестиційний банк виділить Україні 450 млн євро на відновлення.