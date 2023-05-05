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Зеленський зустрівся з керівництвом BlackRock. Говорили про відбудову України

Фото: президент Володимир Зеленський (УНІАН)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом найбільшої компанії з управління активами у світі BlackRock.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час зустрічі було обговорено деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України.

"Основною метою створення фонду є залучення приватного та публічного капіталу для реалізації масштабних бізнес-проектів в Україні", - написав президент.

Він зауважив, що це буде потужний сигнал посилення інвестиційного клімату.

"Це важливо не тільки для наших людей, для нашого суспільства, але й для бізнесу, для підприємців за кордоном. Зараз настав історичний момент, адже із самих перших днів незалежності ми не мали таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні. Ми пишаємося тим, що можемо започаткувати такий процес", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що США обговорюють можливі механізми передачі активів РФ на відновлення України.

Також раніше ми писали, що Єврокомісія розглядає можливість отримання доходу у розмірі 2,6% від інвестицій у заморожені активи Центрального банку Російської Федерації та прибуток передати Україні.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України