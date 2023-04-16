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США обговорюють можливі механізми передачі активів РФ на відновлення України

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Неділя 16 квітня 2023 19:50
США обговорюють можливі механізми передачі активів РФ на відновлення України Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія повинна заплатити за шкоду, завдану Україні внаслідок повномасштабного вторгнення. Наразі Сполучені Штати ведуть переговори про можливі механізми, які дозволять це зробити.

Про це заявила міністр фінансів США Джаннет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це відповідальність, яку, я думаю, світова спільнота очікує від Росії. Це те, що ми обговорюємо з нашими партнерами, але існують юридичні обмеження на те, що ми можемо зробити із замороженими російськими активами", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США із політичних справ Вікторія Нуланд заявляла, що США розглядають можливість використовувати для відновлення України заморожені активи Центрального банку Росії.

Крім того, Мінфін Бельгії заморозив 58 мільярдів євро російських активів. Цей показник став найбільшим серед країн-членів ЄС.

Додамо, що Єврокомісія розглядає можливість отримання доходу 2,6% від інвестицій у заморожені активи Центробанку РФ.

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