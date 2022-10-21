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Зеленський зустрівся із президентом ЄБРР: що обговорили

Фото: Зеленський зустрівся з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 жовтня, провів у Києві зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

"Наша співпраця актуальна як ніколи, оскільки зараз через велику кількість руйнувань внаслідок ракетних ударів та атак дронів-камікадзе потрібно працювати над швидким відновленням нашої країни", – заявив Зеленський.

Президент України подякував рішенням ЄБРР про припинення співпраці з Російською Федерацією та Білоруссю. Зеленський також подякував за рішення ЄБРР фінансову підтримку НЕК "Укренерго".

Зі свого боку президент ЄБРР висловила солідарність з Україною та зазначила, що Україна демонструє надзвичайну стійкість. Оділь Рено-Бассо наголосила, що ЄБРР робитиме все можливе для підтримки України.

Раніше ми писали, що Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з урядами Канади та Великобританії виділять 36,5 та 54,4 млн євро відповідно на підтримку "Нафтогазу України" та "Укренерго".

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Володимир ЗеленськийЄБРР