Зеленский встретился с президентом ЕБРР: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 октября, провел в Киеве встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Наше сотрудничество актуально как никогда, поскольку сейчас из-за большого количества разрушений в результате ракетных ударов и атак дронов-камикадзе нужно работать над скорым восстановлением нашей страны", – заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил решение ЕБРР о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией и Беларусью. Зеленский также поблагодарил за решение ЕБРР финансовую поддержку НЭК "Укрэнерго".

Со своей стороны, президент ЕБРР выразила солидарность с Украиной и отметила, что Украина демонстрирует чрезвычайную устойчивость. Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что ЕБРР будет делать все возможное для поддержки Украины.