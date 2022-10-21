RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский встретился с президентом ЕБРР: что обсудили

Фото: Зеленский встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 октября, провел в Киеве встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Наше сотрудничество актуально как никогда, поскольку сейчас из-за большого количества разрушений в результате ракетных ударов и атак дронов-камикадзе нужно работать над скорым восстановлением нашей страны", – заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил решение ЕБРР о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией и Беларусью. Зеленский также поблагодарил за решение ЕБРР финансовую поддержку НЭК "Укрэнерго".

Со своей стороны, президент ЕБРР выразила солидарность с Украиной и отметила, что Украина демонстрирует чрезвычайную устойчивость. Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что ЕБРР будет делать все возможное для поддержки Украины.

Ранее мы писали, что Европейский банк реконструкции и развития совместно с правительствами Канады и Великобритании выделят 36,5 и 54,4 млн евро соответственно на поддержку "Нафтогаза Украины" и "Укрэнерго".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕБРР