Зеленський зустрівся із президентом ЄБРР: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 жовтня, провів у Києві зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

"Наша співпраця актуальна як ніколи, оскільки зараз через велику кількість руйнувань внаслідок ракетних ударів та атак дронів-камікадзе потрібно працювати над швидким відновленням нашої країни", – заявив Зеленський.

Президент України подякував рішенням ЄБРР про припинення співпраці з Російською Федерацією та Білоруссю. Зеленський також подякував за рішення ЄБРР фінансову підтримку НЕК "Укренерго".

Зі свого боку президент ЄБРР висловила солідарність з Україною та зазначила, що Україна демонструє надзвичайну стійкість. Оділь Рено-Бассо наголосила, що ЄБРР робитиме все можливе для підтримки України.