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Зеленский встретился с президентом ЕБРР: что обсудили

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Киев, Пятница 21 октября 2022 15:49
Зеленский встретился с президентом ЕБРР: что обсудили Фото: Зеленский встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 октября, провел в Киеве встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Наше сотрудничество актуально как никогда, поскольку сейчас из-за большого количества разрушений в результате ракетных ударов и атак дронов-камикадзе нужно работать над скорым восстановлением нашей страны", – заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил решение ЕБРР о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией и Беларусью. Зеленский также поблагодарил за решение ЕБРР финансовую поддержку НЭК "Укрэнерго".

Со своей стороны, президент ЕБРР выразила солидарность с Украиной и отметила, что Украина демонстрирует чрезвычайную устойчивость. Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что ЕБРР будет делать все возможное для поддержки Украины.

Ранее мы писали, что Европейский банк реконструкции и развития совместно с правительствами Канады и Великобритании выделят 36,5 и 54,4 млн евро соответственно на поддержку "Нафтогаза Украины" и "Укрэнерго".

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