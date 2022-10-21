Зеленский встретился с президентом ЕБРР: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 октября, провел в Киеве встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Наше сотрудничество актуально как никогда, поскольку сейчас из-за большого количества разрушений в результате ракетных ударов и атак дронов-камикадзе нужно работать над скорым восстановлением нашей страны", – заявил Зеленский.
Президент Украины поблагодарил решение ЕБРР о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией и Беларусью. Зеленский также поблагодарил за решение ЕБРР финансовую поддержку НЭК "Укрэнерго".
Со своей стороны, президент ЕБРР выразила солидарность с Украиной и отметила, что Украина демонстрирует чрезвычайную устойчивость. Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что ЕБРР будет делать все возможное для поддержки Украины.
Ранее мы писали, что Европейский банк реконструкции и развития совместно с правительствами Канады и Великобритании выделят 36,5 и 54,4 млн евро соответственно на поддержку "Нафтогаза Украины" и "Укрэнерго".
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