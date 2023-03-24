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Зеленський зустрівся із делегацією Світового банку (відео)

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 березня, президент України провів зустріч із делегацією Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку лідера України у Facebook.

"Важлива зустріч із делегацією Світового банку на чолі з віцепрезидентом у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував за ту кількість програм, яку Світовий банк реалізує в Україні, особливо після початку повномасштабної війни. Окрему увагу було приділено забезпеченню фінансування донорами за координації Світового банку проектів з відновлення нашої країни, насамперед у сферах транспортної інфраструктури, електроенергетики та охорони здоров’я. Зеленський окремо відзначив важливість реалізації програм зі страхування бізнесу в Україні, що є особливо актуальним у контексті створення робочих місць.

"Дякую за готовність приходити на допомогу навіть в умовах воєнних викликів", - додав президент.

Раніше Світовий банк заявив, що відновлення економіки України коштуватиме 411 млрд доларів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, наразі потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів. Водночас сума завданої шкоди не включає дані про втрати на тимчасово окупованих територіях.

Війна в Україні має широкомасштабні макроекономічні та соціальні наслідки. ВВП країни у 2022 році скоротився на 29,2%, загинуло 9655 мирних жителів, зокрема 461 дитина.

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