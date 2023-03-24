Зеленський зустрівся із делегацією Світового банку (відео)

У п'ятницю, 24 березня, президент України провів зустріч із делегацією Світового банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку лідера України у Facebook.
"Важлива зустріч із делегацією Світового банку на чолі з віцепрезидентом у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде", - йдеться у повідомленні.
Зеленський подякував за ту кількість програм, яку Світовий банк реалізує в Україні, особливо після початку повномасштабної війни. Окрему увагу було приділено забезпеченню фінансування донорами за координації Світового банку проектів з відновлення нашої країни, насамперед у сферах транспортної інфраструктури, електроенергетики та охорони здоров’я. Зеленський окремо відзначив важливість реалізації програм зі страхування бізнесу в Україні, що є особливо актуальним у контексті створення робочих місць.
"Дякую за готовність приходити на допомогу навіть в умовах воєнних викликів", - додав президент.
Раніше Світовий банк заявив, що відновлення економіки України коштуватиме 411 млрд доларів.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, наразі потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів. Водночас сума завданої шкоди не включає дані про втрати на тимчасово окупованих територіях.
Війна в Україні має широкомасштабні макроекономічні та соціальні наслідки. ВВП країни у 2022 році скоротився на 29,2%, загинуло 9655 мирних жителів, зокрема 461 дитина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.