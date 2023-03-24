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Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка (видео)

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 марта, президент Украины провел встречу с делегацией Всемирного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера Украины в Facebook.

"Важна встреча с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за то количество программ, которые Всемирный банк реализует в Украине, особенно после начала полномасштабной войны. Отдельное внимание было уделено обеспечению финансирования донорами при координации Всемирного банка проектов по восстановлению нашей страны, прежде всего, в сферах транспортной инфраструктуры, электроэнергетики и здравоохранения. Зеленский особо отметил важность реализации программ по страхованию бизнеса в Украине, что особенно актуально в контексте создания рабочих мест.

"Благодарю за готовность приходить на помощь даже в условиях военных вызовов", - добавил президент.

Ранее Всемирный банк заявил, что восстановление экономики Украины обойдется в 411 млрд долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что потребности Украины на восстановление выросли до 411 млрд долларов. В то же время сумма причиненного ущерба не включает данные о потерях на временно оккупированных территориях.

Война в Украине имеет широкомасштабные макроэкономические и социальные последствия. ВВП страны в 2022 году сократился на 29,2%, погибли 9655 мирных жителей, в том числе 461 ребенок.

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