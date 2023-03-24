Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка (видео)

"Важна встреча с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за то количество программ, которые Всемирный банк реализует в Украине, особенно после начала полномасштабной войны. Отдельное внимание было уделено обеспечению финансирования донорами при координации Всемирного банка проектов по восстановлению нашей страны, прежде всего, в сферах транспортной инфраструктуры, электроэнергетики и здравоохранения. Зеленский особо отметил важность реализации программ по страхованию бизнеса в Украине, что особенно актуально в контексте создания рабочих мест.

"Благодарю за готовность приходить на помощь даже в условиях военных вызовов", - добавил президент.