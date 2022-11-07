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Зеленський зустрівся із Баффетом. Обговорили проекти відновлення України

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Київ, Понеділок 07 листопада 2022 17:12
Зеленський зустрівся із Баффетом. Обговорили проекти відновлення України Фото: Володимир Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із американським бізнесменом та філантропом Говардом Баффетом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram президента України.

"Подякував за підтримку проекту створення фабрики-кухні, який розпочала перша леді Олена Зеленська. Цей проект має величезне значення. Також було розглянуто можливість участі пана Баффета у Фонді відновлення України", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Глава держави зазначив, що український народ бореться за свою землю і продовжує працювати, незважаючи на виклики, які постають перед нашою країною через російську агресію.

Зі свого боку, американський бізнесмен підтвердив готовність виступити донором закупівлі електрообладнання та генераторів для забезпечення енергією критичних об'єктів: насосних станцій, лікарень та мобільних точок обігріву – з метою подолання енергетичної кризи.

Також президент України від імені всіх українців вручив Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня за підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.

Раніше повідомлялося, що у червні президент України вже зустрічався у Києві з американським філантропом Говардом Баффетом, сином інвестора-мільярдера Уоррена Баффета. Глава держави обговорив із ним допомогу у відновленні країни.

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