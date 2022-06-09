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Зеленский пригласил сына миллиардера Баффета в проекты по восстановлению Украины

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Киев, Четверг 09 июня 2022 03:29
Зеленский пригласил сына миллиардера Баффета в проекты по восстановлению Украины Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду он встретился в Киеве с американским филантропом Говардом Баффетом, сыном инвестора-миллиардера Уоррена Баффета. Глава государства обсудил с ним помощь в восстановлении страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

Баффет является генеральным директором Фонда Говарда Баффета, который считается одним из крупнейших частных благотворительных фондов в США.

"Мы обсудили помощь, которая была бы ценной для нашего государства. Я предложил ему присоединиться к проектам по восстановлению ирригационных систем в Одесской области, поддержке наших людей и разминированию", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно о том, что восстанавливать украинские регионы и города уже официально выразили желание Эстония, Великобритания, Испания, Тайвань, Греция, Южная Корея и другие страны.

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