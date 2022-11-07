Зеленский встретился с Баффетом. Обсудили проекты восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины.

"Поблагодарил за поддержку проекта создания фабрики-кухни, который начала первая леди Елена Зеленская. Этот проект имеет огромное значение. Также была рассмотрена возможность участия господина Баффета в Фонде восстановления Украины", - отметил Зеленский.

Президент отметил важность усиления системы противовоздушной обороны Украины. Глава государства отметил, что украинский народ борется за свою землю и продолжает работать, несмотря на вызовы, которые встают перед нашей страной из-за российской агрессии.

Со своей стороны, американский бизнесмен подтвердил готовность выступить донором закупки электрооборудования и генераторов для обеспечения энергией критических объектов: насосных станций, больниц и мобильных точек обогрева – с целью преодоления энергетического кризиса.

Также президент Украины от имени всех украинцев вручил Баффету орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире.