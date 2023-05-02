Зеленский встретился с председателем парламента Португалии и обсудил потребности ВСУ
Во вторник, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.
"Обсудили взаимодействие по пути интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, первоочередные потребности украинских защитников", - говорится в сообщении.
Зеленский сказал, что начало переговоров о вступлении в ЕС до конца этого года станет мощным стимулом для украинского общества и украинских защитников, уже более 14 месяцев сдерживающих агрессора.
"Надеемся, что правительство и парламент Португалии смогут принять необходимые решения для усиления возможностей украинских защитников на передовой", - сказал президент.
Также Зеленский поблагодарил Португалию за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения, а также общество Португалии, которое благодаря действиям правительства и парламента было объединено в поддержке нашей страны и людей. По его словам, это очень важный сигнал веры в Украину.
Напомним, что Португалия передаст Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин.
Украина получила от Португалии танки Leopard 2A6. Речь идет о трех единицах.
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