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Зеленский встретился с председателем парламента Португалии и обсудил потребности ВСУ

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Украина, Вторник 02 мая 2023 18:58
Зеленский встретился с председателем парламента Португалии и обсудил потребности ВСУ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.

"Обсудили взаимодействие по пути интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, первоочередные потребности украинских защитников", - говорится в сообщении.

Зеленский сказал, что начало переговоров о вступлении в ЕС до конца этого года станет мощным стимулом для украинского общества и украинских защитников, уже более 14 месяцев сдерживающих агрессора.

"Надеемся, что правительство и парламент Португалии смогут принять необходимые решения для усиления возможностей украинских защитников на передовой", - сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил Португалию за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения, а также общество Португалии, которое благодаря действиям правительства и парламента было объединено в поддержке нашей страны и людей. По его словам, это очень важный сигнал веры в Украину.

Напомним, что Португалия передаст Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин.

Украина получила от Португалии танки Leopard 2A6. Речь идет о трех единицах.

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