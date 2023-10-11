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Зеленський зустрівся з главою Пентагону та новим командувачем армії США

Фото: Володимир Зеленський та Ллойд Остін (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський провів зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Також на зустрічі був присутній новий командувач американської армії Чарльз Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Facebook.

Зустріч Зеленського з військовим керівництвом США пройшла у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. На зустрічі також був присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Сторони обговорили нагальні потреби української армії та важливість посилення протиповітряної оборони напередодні зими.

"Дякую за непохитність оборонної та політичної підтримки України з боку США", - додав Зеленський.

 

Візит Зеленського до Бельгії

Сьогодні, 11 жовтня, Володимир Зеленський приїхав з неанонсованим візитом до Бельгії, а саме до Брюсселю. Там проходить зустріч союзників з оборони України у форматі "Рамштайн". Зеленський вперше взяв участь у засіданні.

Президент України вже встиг провести зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Також очікується, що він зустрінеться з урядом Бельгії.

"Рамштайн-16"

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі сьогодні проходить чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України. Також цього ж дня запланована зустріч Ради Україна-НАТО. 

Чого чекати Україні від "Рамштайну-16" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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