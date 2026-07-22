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Зеленський зустрівся з героєм "Азовсталі" щодо ветеранської політики

16:38 22.07.2026 Ср
1 хв
Президент вислухав від Героя України оцінку ситуації в Силах оборони
aimg Валерія Абабіна
Зеленський зустрівся з героєм "Азовсталі" щодо ветеранської політики Фото: Ветеран морської піхоти Сергій Волинський (.me/V_Zelenskiy_official)
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Президент України зустрівся з Героєм України, ветераном морської піхоти Сергієм Волинським "Волиною". На порядку денному були зміни у ветеранській політиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Головна тема зустрічі - зміни та рішення, потрібні для продуктивної й реальної ветеранської політики.

Окремим блоком стала оцінка ситуації в Силах оборони України - президент наголосив, що почути її з першоджерела для нього було важливо.

"Обговорили, які зміни та рішення потрібні для продуктивної, реальної ветеранської політики. Важливо було почути оцінку ситуації в Силах оборони України", - йдеться у дописі президента.

Після зустрічі президент подякував "Волині" за поради й запросив залишатися в команді держави.

"Вдячний за поради та готовність бути й надалі в команді нашої держави", - додав Зеленський.

Нагадаємо, тема ветеранів опинилася в центрі уваги на тлі оновлення уряду.

Тиждень тому Верховна Рада затвердила новий Кабмін на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким - Міністерство у справах ветеранів очолив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який змінив на посаді Наталію Калмикову.

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