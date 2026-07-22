Зеленський зустрівся з героєм "Азовсталі" щодо ветеранської політики
Президент України зустрівся з Героєм України, ветераном морської піхоти Сергієм Волинським "Волиною". На порядку денному були зміни у ветеранській політиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.
Головна тема зустрічі - зміни та рішення, потрібні для продуктивної й реальної ветеранської політики.
Окремим блоком стала оцінка ситуації в Силах оборони України - президент наголосив, що почути її з першоджерела для нього було важливо.
"Обговорили, які зміни та рішення потрібні для продуктивної, реальної ветеранської політики. Важливо було почути оцінку ситуації в Силах оборони України", - йдеться у дописі президента.
Після зустрічі президент подякував "Волині" за поради й запросив залишатися в команді держави.
"Вдячний за поради та готовність бути й надалі в команді нашої держави", - додав Зеленський.
Нагадаємо, тема ветеранів опинилася в центрі уваги на тлі оновлення уряду.
Тиждень тому Верховна Рада затвердила новий Кабмін на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким - Міністерство у справах ветеранів очолив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який змінив на посаді Наталію Калмикову.