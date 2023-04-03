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Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи: про що говорили

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Понеділок 03 квітня 2023 18:44
Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи: про що говорили Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський, під час робочої поїздки в Чернігівську область, зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський та Пейчинович-Бурич відвідали село Ягідне, де оглянули руйнування, а також житлові будинки й школу, де російські окупанти утримували цивільних.

"На прикладі цієї школи ви побачили справжній концентраційний табір і ті жахливі наслідки, які принесла російська агресія українцям - від немовлят до людей літнього віку", - заявив президент.

Про що говорили сторони

  • сторони обговорили роботу на міжнародному юридичному фронті з притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини проти України та людяності;
  • приділили увагу заходам, які вживаються з метою створення реєстру збитків й повноцінного компенсаційного механізму;
  • президент закликав Раду Європи докласти усі можливі зусилля, аби зупинити незаконну депортацію Росією громадян України з тимчасово окупованих районів і зон бойових дій, а також забезпечити повернення протиправно депортованих українців;
  • Зеленський привітав ухвалення Плану дій Ради Європи для України на 2023–2026 роки.

Фото: Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи (president.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент також сьогодні зустрівся з віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.

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