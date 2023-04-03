Зеленский встретился с генсеком Совета Европы: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Зеленский и Пейчинович-Бурич посетили село Ягодное, где осмотрели разрушения, а также жилые дома и школу, где российские оккупанти удерживали гражданских.
"На примере этой школы вы увидели настоящий концентрационный лагерь и ужасные последствия, которые принесла российская агрессия украинцам - от младенцев до людей пожилого возраста", - заявил президент.
О чем говорили стороны
- стороны обсудили работу на международном юридическом фронте по привлечению России к ответственности за ее военные преступления против Украины и человечности;
- уделили внимание мерам, принимаемым с целью создания реестра ущерба и полноценного компенсационного механизма;
- президент призвал Совет Европы приложить все возможные усилия, чтобы остановить незаконную депортацию Россией граждан Украины из временно оккупированных районов и зон боевых действий, а также обеспечить возврат противоправно депортированных украинцев;
- Зеленский приветствовал принятие Плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы.
Фото: Зеленский встретился с генсеком Совета Европы (president.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент также встретился с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.