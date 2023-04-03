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Зеленский встретился с генсеком Совета Европы: о чем говорили

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Понедельник 03 апреля 2023 18:44
Зеленский встретился с генсеком Совета Европы: о чем говорили Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский и Пейчинович-Бурич посетили село Ягодное, где осмотрели разрушения, а также жилые дома и школу, где российские оккупанти удерживали гражданских.

"На примере этой школы вы увидели настоящий концентрационный лагерь и ужасные последствия, которые принесла российская агрессия украинцам - от младенцев до людей пожилого возраста", - заявил президент.

О чем говорили стороны

  • стороны обсудили работу на международном юридическом фронте по привлечению России к ответственности за ее военные преступления против Украины и человечности;
  • уделили внимание мерам, принимаемым с целью создания реестра ущерба и полноценного компенсационного механизма;
  • президент призвал Совет Европы приложить все возможные усилия, чтобы остановить незаконную депортацию Россией граждан Украины из временно оккупированных районов и зон боевых действий, а также обеспечить возврат противоправно депортированных украинцев;
  • Зеленский приветствовал принятие Плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы.

Фото: Зеленский встретился с генсеком Совета Европы (president.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент также встретился с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком.

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