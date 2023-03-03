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Зеленський зустрівся з генпрокурорами країн-партнерів та міжнародних інституцій

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 3 березня, провів зустріч із генеральними прокурорами з держав-партнерів України та міжнародних інституцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Зараз наша країна, на жаль, є великим полем битви. І ми маємо перемагати на різних напрямках. Найголовніший - це реальне поле бою, де б'ються наші воїни. Інші напрямки - це дипломатичний та юридичний", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українське суспільство прагне справедливості, а вона настане тоді, коли всі винні у злочинах агресії будуть притягнуті до відповідальності за законом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 28 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

До того ж, в Україні найближчим часом може бути відкрито український офіс Міжнародного кримінального суду.

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Володимир ЗеленськийГенпрокурор