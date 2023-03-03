Зеленський зустрівся з генпрокурорами країн-партнерів та міжнародних інституцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Зараз наша країна, на жаль, є великим полем битви. І ми маємо перемагати на різних напрямках. Найголовніший - це реальне поле бою, де б'ються наші воїни. Інші напрямки - це дипломатичний та юридичний", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українське суспільство прагне справедливості, а вона настане тоді, коли всі винні у злочинах агресії будуть притягнуті до відповідальності за законом.