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Зеленський зустрівся з членами Кабінету з питань безпеки Німеччини: говорили про винищувачі

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Німеччина, Неділя 14 травня 2023 16:38
Зеленський зустрівся з членами Кабінету з питань безпеки Німеччини: говорили про винищувачі Фото: український президент Володимир Зеленський та німецький канцлер Олаф Шольц (president gov ua)
Автор: Каріна Левицька

У межах сьогоднішнього офіційного візиту до Німеччини український президент Володимир Зеленський провів зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

До зустрічі з українським президентом, участь у якій узяв також Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, долучилися:

  • віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек;
  • міністр закордонних справ Анналена Бербок;,
  • міністр оборони Борис Пісторіус;
  • міністр фінансів Крістіан Лінднер;
  • міністр економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце;
  • міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Володимир Зеленський наголосив, що такий формат зустрічі є унікальним і повністю відповідає високому рівню взаємодії, досягнутому між нашими державами.

Він висловив подяку німецькому уряду та кожному з присутніх посадовців за дієву всебічну допомогу Україні з перших днів повномасштабної російської агресії.

Під час зустрічі Зеленський ознайомив членів Кабінету з питань безпеки ФРН із ситуацією на фронті та першочерговими потребами українських сил оборони, після чого наголосив на необхідності зняття обмежень і червоних ліній на постачання Україні всіх видів зброї.

"З 24 лютого минулого року зі "зміною епох", як ви це влучно сформулювали, докорінно змінилися й відносини між нашими державами. Від надання Україні гуманітарної допомоги - до отримання найсучасніших засобів ППО, артилерії, БМП та бойових танків", - акцентував він.

Глава держави високо оцінив рішення про виділення Федеральним урядом коштів для закупівлі необхідної Україні військової техніки та обладнання до 2032 року на загальну суму 17 мільярдів євро.

Під час зустрічі було обговорено весь комплекс актуальних питань двосторонньої взаємодії. Окрему увагу приділили безпековій підтримці України та розвитку предметної співпраці в цьому напрямі; залученню ФРН до відбудови нашої країни, зокрема ролі приватного сектору в цьому процесі, а також взаємодії на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Ішлося про ключові напрями співпраці на міжнародній арені, зокрема про залучення ФРН до втілення української формули миру та організації Глобального саміту миру, сприяння в реалізації Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми "Зерно з України".

Крім того, за словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, під час зустрічі президент також обговорив питання винищувачів.

"У Берліні відбулося засідання військового комітету, де разом з Президентом України Володимиром Зеленським та командою говорили з німецькими союзниками про ситуацію на фронті, оборонні потреби та винищувачі. Нам потрібні F-16, робимо все для того, щоб ми отримали їх якомога швидше", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня президент України перебуває з першим від початку повномасштабної війни офіційним візитом у Німеччині. Всі деталі поїздки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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