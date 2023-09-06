Зеленський зустрівся з Блінкеном та обговорив допомогу США Україні

Під час зустрічі Зеленський подякував Блінкену за надану допомогу від США Україні. Зокрема у військовому та енергетичному секторі. Президент зауважив, що Україну чекає важка зима, однак він впевнений, що українці її переживуть.

Своєю чергою Блінкен сказав що радий бачити Зеленського та всю його команду.

"Президент Байден попросив мене приїхати, щоб ще раз підтвердити нашу підтримку, щоб переконатися, що ми максимізуємо зусилля, які ми докладаємо, і інші країни докладають для негайного виклику контрнаступу, а також для довгострокових зусиль, щоб допомогти Україні створювати сили для майбутнього, які можуть стримувати та захищати від будь-якої майбутньої агресії", - сказав Блінкен.

Він зауважив, що США бачить великий прогрес в контрнаступі України. Він також заявив, що президент США Джо Байден також очікує на зустріч із Зеленським.

"Я з нетерпінням чекаю на обговорення цілої низки питань, які у нас є, і я знаю, що президент буде з нетерпінням чекати зустрічі з вами найближчим часом", - заявив держсекретар.

Візит Блінкена до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен перебуває з робочим візитом у Києві. Він уже встиг вшанувати пам'ять загиблих у війні з Росією українських воїнів.

За словами самого чиновника, метою візиту є демонстрація непохитної підтримки України на тлі прогресу у контрнаступі ЗСУ.

Очікується, що держсекретар проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Вперше інформація про новий пакет допомоги Україні від США, який привіз Блінкен, з'явилася сьогодні у ЗМІ.

Попередній пакет допомоги

Варто зазначити, що 29 серпня США оголошували про надання Україні чергового пакету військової допомоги. Вартість озброєння, яке увійшло до пакета, склала 250 мільйонів доларів.

Зокрема наша країна отримає ракети для протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS і не тільки.

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