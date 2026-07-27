Зеленський зустрівся з Бернемом і домовився про нові технології для захисту дронів

За словами Зеленського, він зустрівся з Бернемом на військово-морській базі Портсмут на борту авіаносця королівських ВМС HMS Queen Elizabeth.

Президент звернув увагу, що візит української команди до Британії став першим з моменту, коли Енді Бернем вступив на посаду прем'єра. Бернем запевнив, що підтримка України є незмінною.

Під час зустрічі лідери обговорили захист України. За словами Зеленського, окремою темою обговорень став розвиток спільного оборонного виробництва.

"Вдячний Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Точно буде корисно га полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій", - наголосив президент.

Варто зауважити, що британські ЗМІ анонсували візит Зеленського до Британії ще сьогодні вранці.

Відставка Стармера

Нагадаємо, Кір Стармер ще 22 червня оголосив про відставку з посади прем'єра Британії.