Зеленський про зустріч з Трампом: мир через силу можливий

Зеленський наголосив, що новообраний президент Трамп, як завжди, був рішучий.

"Я дякую йому. Я також висловлюю подяку Еммануелю за організацію цієї важливої зустрічі. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше і в справедливий спосіб. Ми говорили про наших людей, про ситуацію на місцях, про справедливий мир", - пояснив президент.

Водночас глава України наголосив, що під час розмови вони домовилися продовжувати працювати разом і підтримувати зв'язок.

"Мир через силу можливий", - підкреслив Зеленський.

Оновлено 20:15.

Пізніше Зеленський коротко поспілкувався з представниками українських ЗМІ на церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері. Там він розповів, що говорив з Трампом про те, як підтримати Україну та те, які сильні українці, які витримали навалу російської агресії

"І про те, що ми всі хочемо, щоб був мир. Важлива наша позиція, щоб мир був справедливий. І щоб у Путіна не було можливості повернутись. І сильні гарантії безпеки для України", - сказав президент.

Як наголосив Зеленський, важливо, щоб партнери знали про позицію України не від когось, а від України.

"Без України будь-які домовленості неможливі", - резюмував він.

