Зеленський про зупинку транзиту газу РФ: Це одна з найбільших поразок Москви

Станом на сьогодні транзит російського газу через територію України в Європу спустився до 0. Саме це стало однією з найбільших поразок Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Коли (російському диктатору Володимиру, - ред.) Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу - 0. Це одна з найбільших поразок Москви", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів - це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку.

Президента зазначив, що більшість країн Європи успішно адаптувалися до змін, пов'язаних з енергетичною трансформацією.

Він підкреслив, що спільним завданням зараз є підтримка Молдови в цьому процесі. Водночас, за його словами, важливо протистояти тиску деяких європейських політиків, які, замість прозорої енергетичної політики, продовжують обирати співпрацю з мафіозними схемами Москви.

"Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними", - наголосив він.

Наприкінець заяви Зеленський підсумував, що чим більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії.