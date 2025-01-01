Зеленский об остановке транзита газа РФ: Это одно из самых больших поражений Москвы
По состоянию на сегодня транзит российского газа через территорию Украины в Европу спустился до 0. Именно это стало одним из самых больших поражений Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Когда (российскому диктатору Владимиру, - ред.) Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений Москвы", - подчеркнул Зеленский.
Он пояснил, что превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров - это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка.
Президент отметил, что большинство стран Европы успешно адаптировались к изменениям, связанным с энергетической трансформацией.
Он подчеркнул, что общей задачей сейчас является поддержка Молдовы в этом процессе. В то же время, по его словам, важно противостоять давлению некоторых европейских политиков, которые, вместо прозрачной энергетической политики, продолжают выбирать сотрудничество с мафиозными схемами Москвы.
"Очень надеемся и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными", - подчеркнул он.
В конце заявления Зеленский подытожил, что чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России.
Прекращение транзита российского газа через Украину
Напомним, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу, завершив действие контракта с "Газпромом".
Заметим, что Украина перекрыла газовый вентиль 1 января в 07:00, лишив Москву примерно 5-7 млрд долларов доходов в год. Это произошло сразу с завершением пятилетнего контракта "Нафтогаза" с "Газпромом".
Европейский Союз заранее подготовился к этому сценарию, развивая альтернативные маршруты поставок и инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа, что обеспечило стабильность энергоснабжения в регионе.
Заметим, что мы уже писали, как прекращение транзита повлияет на Европу.
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