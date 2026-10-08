Зеленський зробив заяву про удар по дата-центру "Яндексу"

За його словами, Україна дзеркально відповідає на російські удари, зокрема по дата-центрах, однак жодних деталей операцій не повідомив.

"Дата-центри, ви всі знаєте, вони били і б’ють по наших дата-центрах. Ми відповіли їм. Всі деталі не можу сказати", - сказав глава держави.

Крім того, президент нагадав про удар по Прилуках, де загинули 29 людей, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 людини були поранені, серед них семеро дітей.

Також Зеленський згадав і про сьогоднішній удар по Краматорську, внаслідок якого загинули десятки людей.

"Україна безумовно, безумовно не відповідає дітям. Не відповідає. І ніколи цього не буде робити. А ось дорослі окремі відповіді скоро отримають. Без деталей", - наголосив він.