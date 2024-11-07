Зеленський зробив заяву про Трампа

Поки що ніхто не може передбачити, якими будуть дії обраного президента США Дональда Трампа. Але зв’язок між союзниками у США та Європі не можна втрачати.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення до саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті.

"Вчора я розмовляв із президентом Трампом, як і багато з вас. Це була хороша, продуктивна розмова", - сказав він.

За його словами, звичайно, поки що ніхто не може знати, "якими будуть його конкретні дії".

"Але ми сподіваємося, що Америка стане сильнішою. Саме така Америка потрібна Європі. А Америці потрібна сильна Європа. Це зв’язок між союзниками, який потрібно цінувати і який не можна втрачати", - додав Зеленський.

Розмова Зеленського з Трампом

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 листопада провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Зеленський сказав, що розмова була чудовою і було досягнуто домовленості.

Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії у США, що він швидко припинить війну, але відмовився заявити про підтримку перемоги України.

Коли президент України Володимир Зеленський відвідав США у вересні, Трамп спочатку відмовився зустрічатися з ним, а потім під час розмови в Нью-Йорку розхвалив свої зв'язки з Володимиром Путіним. "Якщо ми переможемо, я думаю, ми дуже швидко вирішимо це питання", - сказав він.

Трамп також критикував масштаби військової підтримки США для України і послідовно виступав проти союзників по НАТО, які, за його словами, не сплачують справедливу частку витрат на оборону.

У Києві та серед союзників України стурбованість викликає те, що наступний президент США може змусити українців прийняти угоду з Путіним, яка має на увазі широкі поступки. Вони також мають ширші побоювання, що без чітких довгострокових гарантій щодо майбутнього України Росія може використати будь-яку зупинку бойових дій для відновлення своїх збройних сил та підготовки до нового нападу.