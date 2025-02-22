Зеленський зробив заяву про Путіна та гарантії безпеки для України

"Гарантії безпеки – це те, що обʼєднує абсолютну більшість. І Європа, Америка, і усі наші партнери у світі потребують спільного розуміння, як гарантувати, що Путін більше нікого не зможе обманути й що Росія не зможе нести загибель іншим народам – усім, від України і Європи до Сирії та країн Близького Сходу, Африки", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що за минулі 30 років "ми побачили надто багато руїн і смертей", провина за які лежить саме на Російській Федерації. Зокрема, на її армії, спецслужбах і найманцях.

"Світ потребує гарантій, я дякую всім за підтримку. І фактично з усіма партнерами зараз ми говоримо про гарантії безпеки, про конкретні прояви підтримки: про дії, про допомогу, про рішення, про меседжі", - додав голова держави.

Він підкреслив, що зараз, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ, для всіх українців важливо, щоб весь світ був з нашої країною, був у сильній позиції, а також із фундаментальними цілями та принципами Статуту ООН щодо суверенітету націй, територіальної цілісності кожної держави і захисту кожної нації світу від агресії.

"Справедливість не має бути пустим словом, і це важливо для кожного народу", - резюмував президент.