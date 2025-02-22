Зеленский сделал заявление о Путине и гарантиях безопасности для Украины

"Гарантии безопасности - это то, что объединяет абсолютное большинство. И Европа, Америка, и все наши партнеры в мире нуждаются в общем понимании, как гарантировать, что Путин больше никого не сможет обмануть и что Россия не сможет нести гибель другим народам - всем, от Украины и Европы до Сирии и стран Ближнего Востока, Африки", - сказал президент.

Зеленский отметил, что за прошедшие 30 лет "мы увидели слишком много руин и смертей", вина за которые лежит именно на Российской Федерации. В частности, на ее армии, спецслужбах и наемниках.

"Мир нуждается в гарантиях, я благодарю всех за поддержку. И фактически со всеми партнерами сейчас мы говорим о гарантиях безопасности, о конкретных проявлениях поддержки: о действиях, о помощи, о решениях, о месседжах", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас, накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ, для всех украинцев важно, чтобы весь мир был с нашей страной, был в сильной позиции, а также с фундаментальными целями и принципами Устава ООН относительно суверенитета наций, территориальной целостности каждого государства и защиты каждой нации мира от агрессии.

"Справедливость не должна быть пустым словом, и это важно для каждого народа", - резюмировал президент.