Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: що йому кажуть військові

Темпи мобілізації в Україні є незмінними. Вони залишаються такими, які були й пів року тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.

"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", - сказав глава держави.

Президент розповів, що чув у доповіді начальника Генштабу Андрія Гнатова на Ставці і командувача Сухопутних військ Михайла Драпатова, що вони "рухаються у своєму плані".

Також Зеленський зробив заяву і що стосується поставок озброєння в Україну.

"Вони йдуть. Ми постійно говоримо з різними країнами щодо збільшення поставок. В основному на рівні Міністерства оборони, на моєму рівні, а потім менеджментом займаються відповідні інституції. Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас. Якісь речі відкриваються, для них потрібні фінанси", - сказав президент.

За його словами, це стосується і артилерійських снарядів і ППО, різних речей, але на все це потрібні фінанси.

"Бюджет у вас один, і ви плануєте одне. Потім, коли розумієте, що допомога може зменшуватись, що це безкоштовна допомога, що вона зменшується, а у війни апетит не зменшується - війна ось така, яка є, - і тому треба збільшувати кількість відповідної зброї або снарядів. Важливо, що ми їх знаходимо, що вони є. На ринку це є. Це важливо", - додав він.

Мобілізація в Україні