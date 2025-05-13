Зеленський: Зробимо все, щоб зустріч із Путіним відбулася - будь-де в Туреччині

Україна готова до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня - як в Анкарі, так і в Стамбулі. Буде зроблено все можливе, щоб ця зустріч відбулася.
Як повідомляє РБК-Україна, про це під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.
Глава держави розповів, що говорив із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом щодо переговорів у Туреччині 15 травня.
"Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде в четвер 15-го числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині", - зазначив Зеленський.
Однак він наголосив, що хотів би розставити всі точки над "і", "щоб потім не було ніяких інших зайвих маніпуляцій з боку Росії і їх лідера". Зеленський, мовляв, готовий зустрічатися із Путіним будь-де в Туреччині.
"Щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул", - додав глава держави.
Він підкреслив, що в будь-якому випадку Україна зробить все, щоб ця зустріч відбулася.
"Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись, і тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішує", - зазначив президент.
Зеленський також розповів, що Україна запропонувала президенту США Дональду Трампу доєднатися до переговорів у Туреччині, однак поки його участь не підтверджена.
"Я не знаю рішення президента США. Але у будь-якому випадку, якщо б він підтвердив свою участь, я думаю, що це би мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на 11 травня Путін на пресконференції запропонував провести 15 травня переговори у Стамбулі між Україною та Росією, причому повернутися до того етапу, на якому їх було перервано у 2022 році.
Пізніше Зеленський заявив, що готовий одразу до прямих перемовин із російським диктатором.
Також Зеленський провів розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом щодо можливих перемовин України та Росії.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп також допустив, що він може брати участь у діалозі між двома лідерами.
Сьогодні ж стало відомо, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог вирушать до Стамбула для участі в переговорах між Україною і Росією. Однак чи буде сам Трамп, невідомо, багато в чому залежатиме від того, чи візьме в них участь Путін.
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