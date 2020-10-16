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Зеленський про зону вільної торгівлі з Туреччиною: ми на фінішній прямій

Стамбул, П'ятниця 16 жовтня 2020 14:35
Зеленський про зону вільної торгівлі з Туреччиною: ми на фінішній прямій
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна і Туреччина перебувають на фінішній прямій щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі. Така угода може бути підписана вже найближчим часом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, переговори про такі угоди не можуть бути швидкими і простими для країн з високим економічним потенціалом.

"Наш спільний економічний потенціал - величезний. А значить, є дуже багато нюансів, які повинні бути узгоджені, і це вимагає часу. Однак ми вже знаходимося на фінішній прямій. Сподіваюся, що угоду буде підписано в найкоротші терміни", - повідомив президент.

Він зазначив, що через три роки Туреччина відзначатиме сторіччя створення Республіки. До цього свята Україна хотіла б підійти, маючи набагато більший багаж економічних контактів.

"Якнайшвидше підписання угоди про вільну торгівлю суттєво допоможе нам в досягненні цієї мети", - додав Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що, за словами міністра економіки Ігоря Петрашко, Україна і Туреччина хочуть перезавантажити переговори щодо зони вільної торгівлі.

Нагадаємо, станом на лютий 2020 року Україна і Туреччина погодили понад 95% положень угоди про ЗВТ.

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