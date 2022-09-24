Зеленський знову звернувся до росіян: настав ключовий момент

Після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним мобілізації у житті росіян настав вирішальний момент. Вони мають зробити важливий вибір - взяти повістку та померти на чужій землі чи продовжити жити.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

Він зазначив, що оголошену РФ злочинну мобілізацію не випадково назвали самі ж росіяни могилізацією.

"Російська влада чудово розуміє, що відправляє своїх громадян на смерть, інших варіантів не передбачено. Російських командирів не хвилюють життя росіян - їм просто потрібно заповнити порожні місця, що залишилися після вбитих, поранених, російських солдатів, що втекли або в полоні", - сказав Зеленський.

При цьому командирів армії РФ не хвилює, ким заповнюватимуться ці місця - молодими айтішниками, які ніколи не служили або пенсіонерами, які служили хіба що в радянській армії.

"Тому зараз ключовий момент для вас усіх - саме зараз вирішується, чи закінчиться ваше життя. Не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем. Втекти від злочинної мобілізації краще, ніж бути покаліченим і потім ще відповідати перед судом за участь в агресивній війні", - сказав президент.

Також Зеленський назвав кращим варіантом здатися в український полон, ніж загинути під ударами нашої зброї: "Під абсолютно справедливими нашими ударами, бо Україна в цій війні захищається - ми захищаємо найсвітліше, ми захищаємо своє життя, своїх дітей, нашу свободу".

При цьому Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі:

Перше : цивілізоване ставлення відповідно до всіх конвенцій.

: цивілізоване ставлення відповідно до всіх конвенцій. Друге : збереження в таємниці обставин потрапляння в полон. Ніхто в РФ не дізнається, що здача в полон була добровільною.

: збереження в таємниці обставин потрапляння в полон. Ніхто в РФ не дізнається, що здача в полон була добровільною. Третє: у разі небажання солдата повертатися в РФ - Україна знайде спосіб і допоможе у цьому.

Зеленський додав, що Україна зробить усе задля своєї перемоги.

"Кожен громадянин Росії повинен розуміти: жодні хитрощі окупанту не допоможуть. Я вам обіцяю", - сказав він.