Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили ситуацію на фронті та нову зброю окупантів

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 5 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники обговорили актуальну ситуацію на фронті та нову зброю російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

На засіданні представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті.

Також під час Ставки обговорили стабілізацію на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення українських земель та підготовку армії до зимового періоду.

Крім того, учасники приділили особливу увагу протидії новим видам зброї, які почали використовувати російські війська.