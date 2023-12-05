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Зеленський про знищення російського Су-24М: будемо і далі "мінусувати" терористів

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам за знищення російського бомбардувальника Су-24М.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

Президент нагадав, що Су-24М окупантів, який був збитий в районі острова Зміїний, намагався завдати удару по Одеській області.

"Ще мінус один у терористів. І будемо й надалі "мінусувати" терористів. Підсилюємо наше ППО, зокрема в Одеській області. Поступово. Але відчутно. Я дякую кожній країні, яка допомагає", - наголосив Зеленський.

Знищення Су-24М

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення російського бомбардувальника Су-24М.

Літак ворога збили в районі острова Зміїний, коли той під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.

У коментарі РБК-Україна речник ВМС Плетенчук повідомив, що знищений літак ставив міни, щоб нашкодити зерновому коридору.

 

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