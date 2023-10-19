ua en ru
Чт, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Четвер 19 жовтня 2023 22:05
UA EN RU
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ він підписав сьогодні, 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, оприлюднений на сайті Офісу президента.

Зеленський затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича Анатолія - Командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Разом з тим указом глава держави вивів зі складу Ставки:

  • Танцюру Ігоря - командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України,
  • Сергія Круга - екс-главу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування (19 жовтня).

Зазначимо, Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

Нагадаємо, 17 жовтня Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалася ситуація на фронті та підтримка з боку українських партнерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Замість Маляр. Стало відомо, хто відповідатиме за ЗМІ в Міноборони
Замість Маляр. Стало відомо, хто відповідатиме за ЗМІ в Міноборони
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ