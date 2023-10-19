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Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Четверг 19 октября 2023 22:05
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Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ подписал сегодня, 19 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, обнародованный на сайте Офиса президента.

Зеленский утвердил в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего Баргилевича Анатолия - Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Вместе с тем указом глава государства вывел из состава Ставки:

  • Танцура Игоря - командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины,
  • Сергея Круга - экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Этот указ вступает в силу дня опубликования (19 октября).

Отметим, Ставка верховного главнокомандующего - это орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.

Напомним, 17 октября Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на фронте и поддержка украинских партнеров.

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