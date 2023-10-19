Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Президент Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ подписал сегодня, 19 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, обнародованный на сайте Офиса президента.
Зеленский утвердил в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего Баргилевича Анатолия - Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Вместе с тем указом глава государства вывел из состава Ставки:
- Танцура Игоря - командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины,
- Сергея Круга - экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Этот указ вступает в силу дня опубликования (19 октября).
Отметим, Ставка верховного главнокомандующего - это орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.
Напомним, 17 октября Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на фронте и поддержка украинских партнеров.
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