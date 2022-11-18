Зеленський змінив склад Ставки: хто отримав крісла

Так, до персонального складу Ставки тепер входять міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Зазначимо, що 16 листопада Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому були ухвалені рішення щодо подальшого звільнення територій України.

До того ж, в РНБО повідомляли, що на тому засідання Ставки також був обговорений інцидент з падінням ракет у Польщі.

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