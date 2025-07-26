Зеленський змінив правила Шевченківської премії: що варто знати

Шевченківська премія - найвища державна нагорода в галузі культури - відзначить 65-річчя масштабним оновленням. Президент України Володимир Зеленський змінив правила присудження премії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента №553/2025 та №552/2025.
Президент України підписав указ, який оновлює правила присудження Національної премії імені Тараса Шевченка. Відтепер премію вручатимуть у тринадцяти номінаціях, зокрема з’явилися нові напрямки, як-от дизайн, фотомистецтво та творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.
"Вперше додано фотомистецтво, щоб підтримати фотографію і особливо зараз в умовах війни, додали також кураторську справу, сферу дизайну - зокрема є крутий український шрифтовий дизайн, графічний, це комітет премії буде визначати конкретні види, також відбулось розширення літературної та музичної номінацій", - пояснив радник президента Дмитро Литвин.
Згідно з оновленим положенням, премія щороку присуджуватиметься у таких категоріях:
У документі зазначено, що на премію можуть висуватися лише нові оригінальні твори, створені за останні п’ять років, але не пізніше ніж за пів року до подачі.
На відзнаку можуть претендувати лише автори або виконавці творів, а в номінації кураторства - безпосередній автор проєкту, якщо його внесок був творчим і суттєвим.
При цьому на здобуття премії не можуть бути висунуті монографії, підручники, посібники чи альбоми-каталоги.
Конкретні напрями дизайну, з яких проводитиметься конкурс щороку, визначатиме Шевченківський комітет.
Президент Зеленський також підписав указ, яким доручив Кабінету Міністрів підготувати план відзначення 65-річчя з дня заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Йдеться про цілу низку культурних, урочистих та інформаційних заходів.
Серед запланованого - проведення церемонії вручення премії, створення виставок у музеях, видання енциклопедичного довідника про лауреатів та альбому з творами художників, які отримали нагороду.
Також мають з’явитися ювілейна монета і поштові марки, присвячені Шевченківській премії.
В урочистостях до ювілею планують залучити не лише лауреатів, а й діячів культури, науки, військових, представників влади та громадськості.
Окрему увагу приділять інформаційному висвітленню ініціативи. Указ набирає чинності з моменту оприлюднення.
Національна премія України імені Тараса Шевченка це одна з найпрестижніших державних нагород України, яка вручається за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.
Премія відзначає видатні твори літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики, що є "вершинним духовним надбанням українського народу", сприяють утвердженню високих гуманістичних ідеалів та збагачують національну свідомість і самобутність.
З 2025 року премія була розширена новою номінацією - декоративно-прикладне мистецтво.
Зауважимо, що 9 березня цього року оголосили переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Згідно з указом президента, розмір кожної премії становив понад 400 тисяч гривень.
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