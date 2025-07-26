Зеленский изменил правила Шевченковской премии: что стоит знать

Шевченковская премия - высшая государственная награда в области культуры - отметит 65-летие масштабным обновлением. Президент Украины Владимир Зеленский изменил правила присуждения премии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы президента №553/2025 и №552/2025.
Президент Украины подписал указ, который обновляет правила присуждения Национальной премии имени Тараса Шевченко. Отныне премию будут вручать в тринадцати номинациях, в частности появились новые направления, такие как дизайн, фотоискусство итворческое кураторство культурных проектов.
"Впервые добавлено фотоискусство, чтобы поддержать фотографию и особенно сейчас в условиях войны, добавили также кураторское дело, сферу дизайна - в частности есть крутой украинский шрифтовой дизайн, графический, это комитет премии будет определять конкретные виды, также произошло расширение литературной и музыкальной номинаций", - пояснил советник президента Дмитрий Литвин.
Согласно обновленному положению, премия ежегодно будет присуждаться в следующих категориях:
В документе указано, что на премию могут выдвигаться только новые оригинальные произведения, созданные за последние пять лет, но не позднее чем за полгода до подачи.
На награду могут претендовать только авторы или исполнители произведений, а в номинации кураторства - непосредственный автор проекта, если его вклад был творческим и существенным.
При этом на соискание премии не могут быть выдвинуты монографии, учебники, пособия или альбомы-каталоги.
Конкретные направления дизайна, по которым будет проводиться конкурс ежегодно, будет определять Шевченковский комитет.
Президент Зеленский также подписал указ, которым поручил Кабинету Министров подготовить план празднования 65-летия со дня основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Речь идет о целом ряде культурных, торжественных и информационных мероприятий.
Среди запланированного - проведение церемонии вручения премии, создание выставок в музеях, издание энциклопедического справочника о лауреатах и альбома с произведениями художников, получивших награду.
Также должны появиться юбилейная монета и почтовые марки, посвященные Шевченковской премии.
В торжествах к юбилею планируют привлечь не только лауреатов, но и деятелей культуры, науки, военных, представителей власти и общественности.
Отдельное внимание уделят информационному освещению инициативы. Указ вступает в силу с момента обнародования.
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко это одна из самых престижных государственных наград Украины, которая вручается за весомый вклад в развитие культуры и искусства.
Премия отмечает выдающиеся произведения литературы, искусства, публицистики и журналистики, которые являются "вершинным духовным достоянием украинского народа", способствуют утверждению высоких гуманистических идеалов и обогащают национальное сознание и самобытность.
С 2025 года премия была расширена новой номинацией - декоративно-прикладное искусство.
Заметим, что 9 марта этого года объявили победителей Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Согласно указу президента, размер каждой премии составил более 400 тысяч гривен.
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