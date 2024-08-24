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Зеленський зідзвонився з Шольцом: обговорили продовження підтримки

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський переговорив з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Зокрема проговорили продовження підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Подякував Німеччині за два з половиною роки лідерства. Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру", - повідомив Зеленський.

Він заявив, що розповів Шольцу про обстановку на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони України, зокрема в бронетехніці й засобах ППО.

"Принагідно обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ, а також співпрацю й подальші контакти в межах "Рамштайну", - додав глава держави.

Водночас під час розмови Зеленський висловив співчуття у звʼязку з трагедією в німецькому Золінгені під час фестивалю 23 серпня.

Трагедія в Золінгені

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у німецькому Золінгені невідомий напав з ножем на відвідувачів фестивалю з нагоди 650-тої річниці міста.

Поліція повідомила про загиблих і поранених.

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Володимир Зеленський