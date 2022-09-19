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Зеленский провел очередную Ставку: что обсуждали

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Украина, Понедельник 19 сентября 2022 13:21
Зеленский провел очередную Ставку: что обсуждали Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 19 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Что обсуждали на Ставке

  • вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины;
  • вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов, который находится под особым контролем Ставки Верховного Главнокомандующего остается;
  • вопрос подготовки сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.

На встрече присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Как сообщалось, прошлое заседание Ставки президент Владимир Зеленский проводил 16 сентября. Тогда обсудили дальнейшие действия военных на фронте по освобождению украинских территорий

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