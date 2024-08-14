Зеленський зібрав нараду по Курській області: обговорювали створення військових комендатур

На нараді були присутні керівник Офісу президент Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Також в онлайн-форматі приєднався головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як зазначив глава держава, під час наради обговорили ключові питання - безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур.

"Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", - наголосив Зеленський.

"Буферна" зона у Курській області

Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, українські військові з метою самооборони сформували "буферну" (санітарну) зону на території Курської області. У цій зоні повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів.

На нараді обговорили питання доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів.

За словами голови Мінреінтеграції Ірини Верещук, Україна планує відкрили гуманітарні коридори у Курській області для евакуації цивільних як у бік Росії, так і в бік України.