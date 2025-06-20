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Зеленський жорстко відповів "аятолі Путіну" на відмову від миру

Київ, П'ятниця 20 червня 2025 20:57
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Зеленський жорстко відповів "аятолі Путіну" на відмову від миру Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росіяни сьогодні відкрито продемонстрували своє бажання продовжувати війну проти України. Але російський диктатор Володимир Путін може побачити на прикладі Ірану, що загрожує подібним режимам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави розповів, що він доручив українським чиновникам готувати додаткові можливості для співпраці в рамках "коаліції рішучих". Це допоможе зміцнити архітектуру безпеки Європи.

Зеленський нагадав, що в Кремлі вже не приховують намір воювати далі. Це свідчить або про те, що тиск Заходу ще не приносить очікуваного ефекту, або про те, що російська влада намагається демонструвати видимість стійкості.

"Російська економіка вже деградує. Підтримаємо цей процес ще більше. Аятола Путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими і до якої відсталості вони доводять свою країну. Буде більше наших рішень для відновлення безпеки", - додав він.

Цинічна заява Пєскова

Нагадаємо, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не хоче безумовного припинення вогню з Україною як мінімум на 30 днів.

За словами Пєскова, у РФ є зараз стратегічна перевага і вона "не збирається її втрачати". Також прессекретар пригрозив, що окупанти просуватимуться вперед на фронті.

Зі свого боку російський диктатор Володимир Путін нафантазував, що він нібито не хоче капітуляції України.

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