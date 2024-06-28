Зеленський: жодної альтернативи "Рамштайну" ніхто не чекає
Київ не розраховує, що з'явиться альтернатива Контактній групі з оборони України (формат "Рамштайн"). Вона продовжуватиме роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час прес-конференції із президентом Словенії Наташею Пірц Мусар.
У голови української держави поцікавилися, чи може щось замінити формат "Рамштайн" і чи хоче цього Україна.
"Ніхто не чекає жодної альтернативи. Це буде додатковий інструмент. Тобто "Рамштайн" працюватиме, це важливо для нас. Понад 50 країн. І там не тільки країни НАТО. Ми не можемо знаходити альтернативу в такому широкому представництві", - відповів Зеленський.
Він розповів, що НАТО та генсек Єнс Столтенберг пропонують Україні додатковий потужний інструмент, який не замінюватиме "Рамштайн". Але про нього говорити поки що рано.
За словами Зеленського, така ініціатива передбачає дуже важливий механізм - щоб гроші, які партнери у рамках допомоги українцям виділяють на обороноздатність, доходили до України.
Що передувало
Нагадаємо, 14 червня Столтенберг розповів, що міністри оборони країн НАТО ухвалили план розширення підтримки України. Він передбачає координацію постачання зброї в Україну та навчання українських військових з боку країн-членів Альянсу.
Також нещодавно генсек НАТО запропонував країнам Альянсу запровадити довгострокове фінансування допомоги Україні. У рамках такої ініціативи країни-члени щороку мають виділяти 40 млрд євро на військову допомогу Україні.
Як зазначив Столтенберг, консенсусу з цього питання серед країн НАТО немає. Очікується, що лідери розглянуть це питання на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.
Генсек висловив сподівання, що глави держав підтримають його ініціативу, щоб допомога Україні була більш передбачуваною.
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